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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1576 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +26%
1910
Ryzen 7 5700G
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +25%
17588
Ryzen 7 5700G
14094
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +23%
4108
Ryzen 7 5700G
3343
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K
24350
Ryzen 7 5700G +2%
24895
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +22%
1955
Ryzen 7 5700G
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +44%
13514
Ryzen 7 5700G
9374

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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