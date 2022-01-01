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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1178 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 80% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 25 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +50%
1900
Ryzen 7 5700U
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +92%
17385
Ryzen 7 5700U
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +52%
3997
Ryzen 7 5700U
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +68%
27326
Ryzen 7 5700U
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +60%
1900
Ryzen 7 5700U
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +89%
11821
Ryzen 7 5700U
6243
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Lucienne
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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