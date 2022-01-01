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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1551 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +18%
17385
Ryzen 9 6900HX
14696
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +23%
11821
Ryzen 9 6900HX
9649
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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