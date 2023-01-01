Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600K vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 45056 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1915 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K
17430
Ryzen 9 7950X +111%
36823
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K
27944
Ryzen 9 7950X +129%
64062
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K
1932
Ryzen 9 7950X +17%
2267
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K
11688
Ryzen 9 7950X +109%
24484
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-12600K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 16
Потоков 12 32
Частота 3.7 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 16
Количество потоков 16 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 150 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 12600K или Core i5 13400
2. Core i5 12600K или Ryzen 7 5800X
3. Core i5 12600K или Ryzen 7 5800X3D
4. Core i5 12600K или Ryzen 5 7600X
5. Core i5 12600K или Core i5 13600K
6. Ryzen 9 7950X или Core i7 13700K
7. Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 5950X
8. Ryzen 9 7950X или Core i9 13900K
9. Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 7900X3D
10. Ryzen 9 7950X или Ryzen 7 7800X3D
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i5 12600K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры