Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- Разблокированный множитель
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1281 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +48%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
27326
40239
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +48%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
11821
16240
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|14 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12600K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|sWRX8
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|128
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