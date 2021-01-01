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Intel Core i5 12600K против Apple M1 Max

Intel Core i5 12600K
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 12600K
Apple M1 Max

Что лучше: десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.78 терафлопс
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 76% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +23%
1910
M1 Max
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +39%
17588
M1 Max
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K
4108
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K
24350
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +8%
1955
M1 Max
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +5%
13514
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
M1 Max +1233%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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