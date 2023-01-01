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Intel Core i5 12600K против Apple M2 Max

Intel Core i5 12600K
VS
Apple M2 Max
Intel Core i5 12600K
Apple M2 Max

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +13%
1877
M2 Max
1665
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +13%
17229
M2 Max
15212
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K
3974
M2 Max +4%
4136
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +5%
27689
M2 Max
26295
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K
1906
M2 Max +5%
1999
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K
11565
M2 Max +29%
14950
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12600K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 2.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 150 Вт -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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