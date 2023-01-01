Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600K vs M2 Pro

Intel Core i5 12600K против Apple M2 Pro

Intel Core i5 12600K
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 12600K
Apple M2 Pro

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +13%
1894
M2 Pro
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +16%
17430
M2 Pro
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K
4013
M2 Pro +4%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +5%
27944
M2 Pro
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K
1932
M2 Pro +4%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K
11688
M2 Pro +29%
15059
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12600K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 2.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 150 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 16 152
ROPs 8 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Apple M1 Pro против M2 Pro
2. Apple M2 против M2 Pro
3. Apple M1 Max против M2 Pro
4. Apple M1 Ultra против M2 Pro
5. Intel Core i5 13600K против Apple M2 Pro
6. Intel Core i9 12900HK против Apple M2 Pro
7. Intel Core i5 13500 против i5 12600K
8. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i5 12600K
9. Intel Core i5 13600K против i5 12600K
10. Intel Core i5 13400 против i5 12600K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i5 12600K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры