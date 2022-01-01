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Intel Core i5 12600K против i3 10105F

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i5 12600K
Intel Core i3 10105F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1116 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +202%
17236
Core i3 10105F
5714
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +203%
27428
Core i3 10105F
9043
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +170%
11617
Core i3 10105F
4303
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12600K i3-10105F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i3 10105F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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