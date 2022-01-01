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Intel Core i5 12600K против i3 8100T

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i3 8100T
Intel Core i5 12600K
Intel Core i3 8100T

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i3 8100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100T and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 839 баллов
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 8100T
  • На 72% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +107%
3997
Core i3 8100T
1934
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +416%
27326
Core i3 8100T
5292
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +125%
1900
Core i3 8100T
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +322%
11821
Core i3 8100T
2802
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i3 8100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 3 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i5-12600K i3-8100T
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 16 4
Частота 3.7 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 31x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i3 8100T
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i3 8100T
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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