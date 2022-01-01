Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600K vs Core i5 1035G1

Intel Core i5 12600K против i5 1035G1

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1073 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 88% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +308%
17385
Core i5 1035G1
4265
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +251%
27326
Core i5 1035G1
7785
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +295%
11821
Core i5 1035G1
2989
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Ice Lake
Номер модели i5-12600K i5-1035G1
Сокет LGA-1700 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.7 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 10x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 32
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i5 1035G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X и Core i5 12600K
2. Core i7 10700K и Core i5 12600K
3. Core i9 10900K и Core i5 12600K
4. Core i5 11600K и Core i5 12600K
5. Core i9 12900K и Core i5 12600K
6. Ryzen 5 4500U и Core i5 1035G1
7. Core i5 1135G7 и Core i5 1035G1
8. Ryzen 5 5500U и Core i5 1035G1
9. Core i7 1065G7 и Core i5 1035G1
10. Ryzen 3 4300U и Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G1 или i5 12600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры