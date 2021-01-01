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Intel Core i5 12600K против i5 10400

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 10400

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1883 и 1129 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +67%
1891
Core i5 10400
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +129%
17433
Core i5 10400
7616
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +53%
3997
Core i5 10400
2608
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +94%
24152
Core i5 10400
12458
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +67%
1891
Core i5 10400
1132
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +101%
12229
Core i5 10400
6091
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12600K i5-10400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K +105%
0.78 терафлопс
Core i5 10400
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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4. Intel Core i5 12600K или Intel Core i9 9900K
5. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 12700KF
6. Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 10400 или Intel Core i5 10500
8. Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 5600X
9. Intel Core i5 10400 или Intel Core i5 1035G1
10. Intel Core i5 10400 или Intel Core i5 9400

Комментарии

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