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Intel Core i5 12600K против i5 10500T

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 10500T

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1014 баллов
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • На 72% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +133%
17385
Core i5 10500T
7467
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +161%
27326
Core i5 10500T
10475
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +139%
11821
Core i5 10500T
4936
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12600K i5-10500T
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 ® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i5 10500T
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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1. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5 12600K
2. Intel Core i7 10700K или i5 12600K
3. Intel Core i9 10900K или i5 12600K
4. Intel Core i5 11600K или i5 12600K
5. Intel Core i9 12900K или i5 12600K
6. AMD Ryzen 5 Pro 4650GE или Intel Core i5 10500T

Комментарии

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