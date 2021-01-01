Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600K vs Core i5 10600KF

Intel Core i5 12600K против i5 10600KF

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 10600KF
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 10600KF

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i5 10600KF с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600KF and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1298 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +66%
17588
Core i5 10600KF
10586
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +64%
24350
Core i5 10600KF
14853
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 10600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12600K i5-10600KF
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i5 10600KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 10600KF
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K vs Intel Core i5 12600K
2. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5 12600K
3. Intel Core i5 11600K vs Intel Core i5 12600K
4. Intel Core i7 11700K vs Intel Core i5 12600K
5. Intel Core i9 12900K vs Intel Core i5 12600K
6. Intel Core i5 10600K vs Intel Core i5 10600KF
7. AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i5 10600KF
8. Intel Core i5 9400F vs Intel Core i5 10600KF
9. Intel Core i7 10700KF vs Intel Core i5 10600KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10600KF или i5 12600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры