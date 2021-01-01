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Intel Core i5 12600K против i5 11600

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 11600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.46 терафлопс
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1655 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +18%
1910
Core i5 11600
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +56%
17588
Core i5 11600
11252
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +23%
4108
Core i5 11600
3334
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +33%
24350
Core i5 11600
18338
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +17%
1955
Core i5 11600
1671
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +74%
13514
Core i5 11600
7780

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12600K i5-11600
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K +70%
0.78 терафлопс
Core i5 11600
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 10700K или Core i5 12600K
2. Ryzen 5 5600X или Core i5 12600K
3. Core i5 11600K или Core i5 12600K
4. Core i7 11700K или Core i5 12600K
5. Core i9 12900K или Core i5 12600K
6. Core i5 10600K или Core i5 11600
7. Core i5 11600K или Core i5 11600
8. Core i7 11700K или Core i5 11600
9. Core i5 10600KF или Core i5 11600
10. Ryzen 7 5700G или Core i5 11600

Комментарии

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