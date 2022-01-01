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Intel Core i5 12600K против i5 1235U

Intel Core i5 12600K
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 1235U

Что лучше: десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный i5 1235U на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1578 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • На 88% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +24%
1898
Core i5 1235U
1526
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +169%
17489
Core i5 1235U
6494
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +20%
4011
Core i5 1235U
3336
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +107%
27991
Core i5 1235U
13538
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +21%
1925
Core i5 1235U
1590
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +92%
11659
Core i5 1235U
6070
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-U
Номер модели i5-12600K i5-1235U
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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