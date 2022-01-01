Intel Core i5 12600K против i5 1240P
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1589 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- На 78% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +25%
1898
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +144%
17489
7164
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +21%
4011
3305
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +58%
27991
17664
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +21%
1925
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +48%
11659
7903
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|23 февраля 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-12600K
|i5-1240P
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|20-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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