Intel Core i5 12600K против i5 12600H
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный i5 12600H с 12-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1882
Cinebench R23 (многоядерный)
17238
Passmark CPU (одноядерный)
3937
Passmark CPU (многоядерный)
26615
Geekbench 5 (одноядерный)
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
12015
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i5-12600K
|i5-12600H
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2