Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1433 балла
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600KF +40%
1905
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +71%
17853
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600KF +31%
3989
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +42%
27552
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600KF +28%
1858
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +63%
11808
7263
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i5-12600KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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