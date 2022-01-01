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Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 12600KF
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 12600KF
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1369 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 57% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +78%
17838
Ryzen 5 5600H
10040
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +58%
27244
Ryzen 5 5600H
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +100%
12158
Ryzen 5 5600H
6087
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i5-12600KF -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600KF
н/д
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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