Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1203 балла
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600KF +51%
1914
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +92%
17838
9304
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600KF +49%
3992
2683
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +65%
27244
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600KF +60%
1929
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +85%
12158
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12600KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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