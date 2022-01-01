Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600KF vs Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 12600KF
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 12600KF
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1513 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +36%
17838
Ryzen 7 6800H
13148
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +30%
12158
Ryzen 7 6800H
9347
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i5-12600KF -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика Нет Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600KF
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X и Intel Core i5 12600KF
2. Intel Core i5 11600K и Intel Core i5 12600KF
3. Intel Core i7 12700K и Intel Core i5 12600KF
4. Intel Core i5 12400 и Intel Core i5 12600KF
5. Intel Core i5 10600KF и Intel Core i5 12600KF
6. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 6800H
7. Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 7 6800H
8. AMD Ryzen 9 5900HX и AMD Ryzen 7 6800H
9. Apple M1 и AMD Ryzen 7 6800H
10. Intel Core i7 12800H и AMD Ryzen 7 6800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 12600KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры