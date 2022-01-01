Главная > Сравнения CPU > Core i5 12600KF vs Ryzen 9 3900X

Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i5 12600KF
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Intel Core i5 12600KF
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1884 и 1291 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF
17690
Ryzen 9 3900X +5%
18520
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF
26928
Ryzen 9 3900X +21%
32648
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +2%
11709
Ryzen 9 3900X
11515
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12600KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i5 12600KF
2. Intel Core i5 11600K и i5 12600KF
3. Intel Core i7 12700K и i5 12600KF
4. Intel Core i5 10600KF и i5 12600KF
5. AMD Ryzen 3 5300G и Intel Core i5 12600KF
6. AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X
7. Intel Core i9 10850K и AMD Ryzen 9 3900X
8. AMD Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 3900X
9. AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X
10. AMD Ryzen 9 3900XT и Ryzen 9 3900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 3900X или Intel Core i5 12600KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры