Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 9 5900
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
96
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
86
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
72
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600KF +16%
1877
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
17624
Ryzen 9 5900 +20%
21110
Passmark CPU (одноядерный)
3552
Passmark CPU (многоядерный)
35363
Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
11833
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 3
|Номер модели
|i5-12600KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.7 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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