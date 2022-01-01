Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1496 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- На 57% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600KF +28%
1914
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +38%
17838
12910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600KF +23%
3992
3257
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +17%
27244
23218
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600KF +29%
1929
1501
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +47%
12158
8291
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i5-12600KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Boost частота GPU
|-
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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