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Intel Core i5 12600KF против i5 10400F

Intel Core i5 12600KF
VS
Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 10400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или i5 10400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400F and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1133 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +133%
17838
Core i5 10400F
7660
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +117%
27244
Core i5 10400F
12541
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +102%
12158
Core i5 10400F
6031
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и i5 10400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12600KF i5-10400F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт Intel Core i5 10400F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Core i5 12600KF или Ryzen 5 5600X
2. Core i5 12600KF или Core i5 10600K
3. Core i5 12600KF или Ryzen 7 5700G
4. Core i5 12600KF или Core i5 12600K
5. Core i5 12600KF или Core i5 12400F
6. Core i5 10400F или Ryzen 5 3600
7. Core i5 10400F или Core i5 10600K
8. Core i5 10400F или Core i5 11400F
9. Core i5 10400F или Core i5 12400
10. Core i5 10400F или Core i7 10700F

Комментарии

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