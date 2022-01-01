Intel Core i5 12600KF против i5 10600
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или i5 10600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1884 и 1225 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600KF +48%
1895
1284
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +98%
17690
8946
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600KF +39%
3991
2881
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +93%
26928
13987
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600KF +54%
1874
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +78%
11709
6575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12600KF
|i5-10600
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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