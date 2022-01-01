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Intel Core i5 12600KF против i5 11400

Intel Core i5 12600KF
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 11400

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1518 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +85%
17838
Core i5 11400
9644
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +58%
27244
Core i5 11400
17210
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +69%
12158
Core i5 11400
7184
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12600KF i5-11400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600KF
н/д
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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