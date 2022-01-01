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Intel Core i5 12600KF против i5 12600

Intel Core i5 12600KF
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 12600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +31%
17705
Core i5 12600
13523
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +30%
27408
Core i5 12600
21130
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600KF +27%
11776
Core i5 12600
9303
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-12600KF i5-12600
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600KF
н/д
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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