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Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 1335U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 1335U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1000 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +54%
1732
Ryzen 3 5300U
1128
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +59%
7398
Ryzen 3 5300U
4646
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U +47%
3509
Ryzen 3 5300U
2382
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U +71%
17082
Ryzen 3 5300U
9979
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +71%
1713
Ryzen 3 5300U
1001
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +101%
7563
Ryzen 3 5300U
3771
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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