Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 5 7640U с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.