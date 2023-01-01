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Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 5 7640U

Intel Core i5 1335U
VS
AMD Ryzen 5 7640U
Intel Core i5 1335U
AMD Ryzen 5 7640U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 5 7640U с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640U and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640U
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1869 и 1704 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U
7419
Ryzen 5 7640U +69%
12567
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U
1705
Ryzen 5 7640U +10%
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U
7555
Ryzen 5 7640U +18%
8897
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и AMD Ryzen 5 7640U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1744 FP8
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15-30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 760M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 2600 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Ryzen 5 7640U
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт AMD Ryzen 5 7640U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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