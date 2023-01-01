Главная > Сравнения CPU > Core i5 1335U vs Ryzen 9 5900HX

Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i5 1335U
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i5 1335U
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1524 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +16%
1732
Ryzen 9 5900HX
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U
7398
Ryzen 9 5900HX +74%
12901
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U
17082
Ryzen 9 5900HX +35%
23081
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +12%
1713
Ryzen 9 5900HX
1529
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U
7563
Ryzen 9 5900HX +11%
8378
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 9 5900HX
2. Apple M2 против AMD Ryzen 9 5900HX
3. Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 9 5900HX
4. AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 9 5900HX
5. Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 9 5900HX
6. Intel Core i5 1235U против i5 1335U
7. AMD Ryzen 5 7530U против Intel Core i5 1335U
8. Intel Core i7 1355U против i5 1335U
9. Intel Core i7 1255U против i5 1335U
10. Intel Core i5 1345U против i5 1335U
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900HX или Intel Core i5 1335U?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры