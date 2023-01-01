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Intel Core i5 1335U против i3 1305U

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i3 1305U
Intel Core i5 1335U
Intel Core i3 1305U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i3 1305U с 5-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1305U and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Имеет на 5 физических ядер больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1532 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +72%
7336
Core i3 1305U
4273
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +11%
1684
Core i3 1305U
1520
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +47%
7333
Core i3 1305U
4992
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i3 1305U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-1335U i3-1305U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 1
Потоков 4 2
Частота 1.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 0.9 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10 5
Количество потоков 12 6
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 16x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i3 1305U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i3 1305U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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