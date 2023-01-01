Intel Core i5 13400 против AMD Ryzen 5 7600X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1809
1964
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +8%
16434
15256
Passmark CPU (одноядерный)
3871
4224
Passmark CPU (многоядерный)
26472
28932
Geekbench 5 (одноядерный)
2166
Geekbench 5 (многоядерный)
11485
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i5-13400
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|24
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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