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Intel Core i5 13400 против i5 10400F

Intel Core i5 13400
VS
Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 13400
Intel Core i5 10400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или i5 10400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400F and 13400
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400 +63%
1809
Core i5 10400F
1112
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +115%
16434
Core i5 10400F
7656
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400 +50%
3871
Core i5 10400F
2576
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400 +114%
26472
Core i5 10400F
12390
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400 и i5 10400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Comet Lake
Номер модели i5-13400 i5-10400F
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 13400
0.35 терафлопс
Core i5 10400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400 Сайт Intel Core i5 10400F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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