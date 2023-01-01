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Intel Core i5 13400 против i5 11400

Intel Core i5 13400
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 13400
Intel Core i5 11400

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 13400
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400 +34%
1809
Core i5 11400
1353
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +70%
16434
Core i5 11400
9662
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400 +26%
3871
Core i5 11400
3069
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400 +54%
26472
Core i5 11400
17160
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400 и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Rocket Lake
Номер модели i5-13400 i5-11400
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13400
0.35 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400 Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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