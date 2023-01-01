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Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5 13400F
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i5 13400F
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1792 и 1279 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +29%
1732
Ryzen 7 3700X
1339
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +31%
15901
Ryzen 7 3700X
12169
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400F +41%
3732
Ryzen 7 3700X
2648
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400F +13%
25509
Ryzen 7 3700X
22592
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F +40%
1782
Ryzen 7 3700X
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13400F +44%
12072
Ryzen 7 3700X
8355
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake -
Номер модели i5-13400F -
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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