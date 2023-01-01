Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
- Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1792 и 1279 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Разблокированный множитель
- Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +29%
1732
1339
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +31%
15901
12169
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400F +41%
3732
2648
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400F +13%
25509
22592
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F +40%
1782
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13400F +44%
12072
8355
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|-
|Номер модели
|i5-13400F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400F
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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