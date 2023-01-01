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Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 7 7700

Intel Core i5 13400F
VS
AMD Ryzen 7 7700
Intel Core i5 13400F
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2161 и 1792 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F
1746
Ryzen 7 7700 +11%
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F
16002
Ryzen 7 7700 +18%
18941
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F
1800
Ryzen 7 7700 +20%
2168
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13400F
12096
Ryzen 7 7700 +16%
14065
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и AMD Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-13400F -
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт 142 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13400F
н/д
Ryzen 7 7700
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт AMD Ryzen 7 7700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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