Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 45056 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +11%
1756
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
16020
Ryzen 9 5900X +30%
20759
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400F +8%
3762
3487
Passmark CPU (многоядерный)
25926
Ryzen 9 5900X +52%
39320
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F +9%
1804
1648
Geekbench 5 (многоядерный)
12169
Ryzen 9 5900X +16%
14173
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i5-13400F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|24
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400F
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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