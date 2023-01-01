Главная > Сравнения CPU > Core i5 13400F vs Apple M1

Intel Core i5 13400F против Apple M1

Intel Core i5 13400F
VS
Apple M1
Intel Core i5 13400F
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +15%
1732
Apple M1
1508
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +105%
15901
Apple M1
7742
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400F +80%
25509
Apple M1
14169
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F +2%
1782
Apple M1
1754
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13400F +57%
12072
Apple M1
7669
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i5-13400F -
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 4
Частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13400F
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 1260P и Apple M1
2. Apple M2 и Apple M1
3. Core i5 1240P и Apple M1
4. Core i5 1135G7 и Apple M1
5. Core i7 1165G7 и Apple M1
6. Core i5 12600K и Core i5 13400F
7. Core i5 13500 и Core i5 13400F
8. Core i5 13600K и Core i5 13400F
9. Core i5 12600KF и Core i5 13400F
10. Core i5 12400F и Core i5 13400F
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i5 13400F?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры