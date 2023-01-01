Intel Core i5 13400F против Apple M2 Pro
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
- На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Pro GPU (19-core)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1792 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +5%
1756
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +6%
16020
15056
Passmark CPU (одноядерный)
3762
M2 Pro +11%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
25926
M2 Pro +2%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
1804
M2 Pro +12%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
12169
M2 Pro +24%
15059
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|17 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-13400F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|2432
|TMUs
|-
|152
|ROPs
|-
|76
|TGP
|-
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400F
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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