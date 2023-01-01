Главная > Сравнения CPU > Core i5 13400F vs Core i5 13400

Intel Core i5 13400F против i5 13400

Intel Core i5 13400F
VS
Intel Core i5 13400
Intel Core i5 13400F
Intel Core i5 13400

Что лучше: Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 13400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400 and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F
16347
Core i5 13400 +1%
16434
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и i5 13400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13400F i5-13400
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13400F
н/д
Core i5 13400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт Intel Core i5 13400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 7

Конкуренты

1. Core i5 12600K против Core i5 13400F
2. Core i5 12400F против Core i5 13400F
3. Core i5 10400F против Core i5 13400F
4. Core i7 12700 против Core i5 13400F
5. Ryzen 5 7600X против Core i5 13400F
6. Core i5 12600K против Core i5 13400
7. Core i7 12700 против Core i5 13400
8. Core i5 13500 против Core i5 13400
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 13400 или i5 13400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры