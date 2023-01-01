Intel Core i5 13400F против i5 13400
Что лучше: Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 13400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
16347
Core i5 13400 +1%
16434
Passmark CPU (одноядерный)
3871
Passmark CPU (многоядерный)
26472
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-13400F
|i5-13400
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|148 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400F
|Сайт Intel Core i5 13400
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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