Главная > Сравнения CPU > Core i5 1340P vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1340P против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1340P
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 1340P
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1415 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1340P +16%
1585
Ryzen 5 5600H
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P +17%
11635
Ryzen 5 5600H
9908
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1340P +19%
1666
Ryzen 5 5600H
1401
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P +49%
9663
Ryzen 5 5600H
6504
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1340P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 1.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 6800H vs Core i5 1340P
2. Core i5 1240P vs Core i5 1340P
3. Core i5 1350P vs Core i5 1340P
4. Core i7 1360P vs Core i5 1340P
5. Core i5 1135G7 vs Ryzen 5 5600H
6. Core i7 12700H vs Ryzen 5 5600H
7. Ryzen 7 5700U vs Ryzen 5 5600H
8. Core i5 12500H vs Ryzen 5 5600H
9. Core i5 1235U vs Ryzen 5 5600H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 1340P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры