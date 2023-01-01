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Intel Core i5 1340P против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 1340P
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i5 1340P
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1659 и 1178 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1340P +34%
1688
Ryzen 7 5700U
1257
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P +18%
10623
Ryzen 7 5700U
9013
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1340P +41%
1657
Ryzen 7 5700U
1174
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P +54%
9514
Ryzen 7 5700U
6184
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i5-1340P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 1.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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