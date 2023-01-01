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Intel Core i5 1340P против Apple M1

Intel Core i5 1340P
VS
Apple M1
Intel Core i5 1340P
Apple M1

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1340P +6%
1596
Apple M1
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P +50%
11661
Apple M1
7754
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1340P
н/д
Apple M1
3724
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1340P
н/д
Apple M1
14207
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1340P
1661
Apple M1 +5%
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P +24%
9616
Apple M1
7734
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i5-1340P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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