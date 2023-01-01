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Intel Core i5 1340P против Apple M2 Pro

Intel Core i5 1340P
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 1340P
Apple M2 Pro

Что лучше: Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или Apple M2 Pro на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1670 баллов
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1340P
1585
M2 Pro +5%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P
11635
M2 Pro +28%
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1340P
1666
M2 Pro +19%
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P
9663
M2 Pro +50%
14531
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-1340P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 640 2432
TMUs 40 152
ROPs 20 76
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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