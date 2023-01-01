Главная > Сравнения CPU > Core i5 1340P vs Core i5 1135G7

Intel Core i5 1340P против i5 1135G7

Intel Core i5 1340P
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1340P
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1659 и 1313 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1340P +26%
1688
Core i5 1135G7
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P +112%
10623
Core i5 1135G7
5000
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1340P +26%
1657
Core i5 1135G7
1311
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P +106%
9514
Core i5 1135G7
4609
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i5-1340P i5-1135G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Core i5 1240P или Core i5 1135G7
2. Core i7 1065G7 или Core i5 1135G7
3. Apple M1 или Core i5 1135G7
4. Core i3 1215U или Core i5 1135G7
5. Ryzen 5 5600H или Core i5 1135G7
6. Ryzen 5 5500U или Core i5 1135G7
7. Ryzen 5 7530U или Core i5 1340P
8. Core i5 13500H или Core i5 1340P
9. Core i7 1260P или Core i5 1340P
10. Core i5 12500H или Core i5 1340P
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i5 1340P?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры