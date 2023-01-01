Intel Core i5 13450HX против i5 12600HX
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13450HX на 2.4 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13450HX
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1786 и 1622 балла
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
16959
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
3744
Passmark CPU (многоядерный)
23806
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13450HX +10%
1774
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13450HX +44%
12676
8784
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13450HX
|i5-12600HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13450HX
|Сайт Intel Core i5 12600HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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