Intel Core i5 1345U против i5 1340P
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1345U на 1.6 ГГц или i5 1340P с 12-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1345U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1345U
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1345U +9%
1733
1597
Cinebench R23 (многоядерный)
8034
Core i5 1340P +34%
10787
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1345U +3%
1695
1648
Geekbench 5 (многоядерный)
7872
Core i5 1340P +21%
9531
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-1345U
|i5-1340P
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1345U
|Сайт Intel Core i5 1340P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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