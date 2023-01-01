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Intel Core i5 13500 против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5 13500
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i5 13500
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 13500
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1850 и 1626 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500 +16%
1857
Ryzen 7 5800X
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500 +36%
20689
Ryzen 7 5800X
15208
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500 +17%
4025
Ryzen 7 5800X
3445
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500 +9%
30424
Ryzen 7 5800X
28015
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500 +13%
1836
Ryzen 7 5800X
1618
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500 +24%
13010
Ryzen 7 5800X
10524
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500 и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i5-13500 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 154 Вт -
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13500
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500 Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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